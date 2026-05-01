Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’un Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.
Genel kurulda mevcut Birlik Başkanı Recep Gür ile Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt yarıştı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başlayan Genel Kurul’da yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.
Toplantının devamında başkan adayları söz alarak üyelerden seçimde destek istedi.
Konuşmaların ardından seçime geçildi.
Saat 17:00’da oy verme işleminin bitmesiyle birlikte sandıklar açıldı.
Yapılan oylama sonucu 201 oy alan mevcut başkan Recep Gür, güven tazeleyerek yeniden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi.
Erol Bozkurt ise 90 oyda kaldı.