Sakaryaspor, son olarak kadrosunu Trendyol 1.Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen Burak Çoban ile güçlendirdi.

Bu transfer yeşil-siyahlıların ara transfer döneminde gerçekleştirdiği dördüncü transfer oldu. Sakaryaspor bundan önce kadrosunu Burak Altıparmak, Serkan Yavuz ve Ognjen Ozegovic ile güçlendirmişti.

Bugün Burak Çoban'ı da kadrosuna katan Sakaryaspor'da bir çok futbolseverin aklına aynı soru geldi; "Bir futbolcu üç farklı takımda nasıl forma giyebilir?" 30 yaşındaki kanat oyuncusu sezona Bodrum FK ile başladı ve burada 1 resmi maçta forma giydi.

Ardından 1.Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer olan Burak, burada ise 15 lig maçında 833 dakika süre buldu.

Sezonun geri kalan bölümünde Sakaryaspor forması giyecek olan Burak Çoban'ın durumu için Türkiye Futbol Federasyonu talimatları oldukça açık.

TFF talimatlarında Transfer ve Tescil bölümünde şu ifadeler yer alıyor: "Bir sezon içerisinde aynı ligdeki iki kulübe tescil edilerek her iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan futbolcuların, üçüncü bir kulübe tesciline ve müsabakalara katılmasına, oynadığı ligden farklı bir lige transferi halinde izin verilir.

Bu durumda Burak Çoban, Bodrum FK ile Süper Lig'de Iğdır FK ile 1.Lig'de sözleşme imzalaması yine 1.Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'a transfer olmasında ve resmi sözleşme imzalamasında bir engel taşımıyor.