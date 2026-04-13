Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kertme Köyü Muhtarı Engin Karakoç, “Polat” adını verdiği kurbanlık boğasını 400 bin liraya satışa sunuldu.

Muhtar Engin Karakoç tarafından özenle yetiştirilen, 2,5 yaşındaki simental cinsi boğa, yaklaşık 1 ton 100 kilo ağırlığa ulaşarak köyde heybetiyle dikkat çekti.

Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılan “Polat”, yüksek fiyatıyla da ilgi odağı oldu.

Küçüklüğünden bu yana özenle baktığı hayvanını sattığını belirten Karakoç, “Her yıl Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvan yetiştiriyoruz. Bu yıl da kurbanlıklarımızı satışa çıkardık. Polat da bunlardan biri. Buzağılığından beri büyütüyoruz. Yaklaşık 1 ton 100 kilo ağırlığında. Onu çok seviyoruz ama artık ayrılık vakti geldi. Alıcısına hayırlı olsun” dedi.