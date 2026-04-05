Laçin'de TKDK desteğiyle modern süt üretim tesisi kuruldu.

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Laçin'in Mescitli Köyü'nde kurumun hibe desteği ile yatırımı yeni tamamlanan Serap Yıldırım'a ait 102 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim işletmesini ziyaret eti.

Yeşilyurt ve Yalvaçer ve işletmeciye hayırlı olsun dileklerirde bulunup, başarılar diledi.