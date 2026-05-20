Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla başlattığı Kurban Bağış Kampanyası bu yıl da devam ediyor.

“Online Kurban Bağışı” yapmak isteyen vatandaşlar, kurban bağışlarını https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden vekâlet yoluyla kolayca gerçekleştirebiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kurban bağışında bulunan vatandaşlarımızın kurbanlıkları, Kurban Bayramının 3. Günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinamızda kesimi yapılacak ve yine Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla da şehrimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, taze et olarak ulaştırılacaktır” dedi.

Bu yıl kurban bağış bedelinin 19 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıklayan Çöplü, “Üç yıldır düzenlediğimiz “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla başlayan kampanyamız, taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan Çorum’daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yerini aldı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize de katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimiz dilerlerse vekâleten kesilmesini istedikleri kurban bağışlarını, https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden başvuruda bulunarak bu hayra ortak olabilirler. Sisteme girdiklerinde kurban bağış adetini, kendi belirledikleri sayıda seçerek, birden fazla kurban bağışında da bulunabilirler. Allah’ım yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm hayırları kabul etsin. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Bağış yapmak için: https://bagis.corum.bel.tr/

Banka Hesap Bilgileri: TR29 0001 2009 3120 0045 0000 11 (HalkBankası)

Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor ve İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi

NOT : (Banka ödemelerinizde açıklama kısmına, sisteme kayıt olunan “İsim, Soyisim ve TC kimlik numaranızı yazmayı unutmayınız”)

Detaylı Bilgi İçin: 0552 723 42 42