Çorum'un Alaca ilçesine kurulacak Karma OSB’nin jeolojik etüt çalışmalarına başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı jeoloji mühendisi gözetiminde sahada araştırma çukurları açılarak numune alımları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalara; Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Serkan Kadayif, Alaca TSO Genel Sekreteri Fatih Arslan ve Yücelen Mühendislik sahibi Mustafa Volkan Yücelan katıldı.

Alaca TSO'dan yapılan açıklamada; "Bu aşamaya geçilmiş olması, Alaca Karma OSB’nin kuruluşuna bir adım daha yaklaştığımızın göstergesidir. Çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyor; Alaca’ya vizyon katacak bu önemli yatırım için Alaca TSO olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi