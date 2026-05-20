Çorum 'da müşterilerin banka bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla bir güzellik salonunda çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda müşterilerin işlemleri sırasında banka bilgilerinin çalınarak hesaplarının boşaltıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen inceleme kapsamında, güzellik salonunda görevli H.U, G.E, M.E.G. ve H.B. gözaltına alındı.

Güzellik salonunda yapılan aramada bulunan çeşitli materyallere de el konuldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.