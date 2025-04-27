Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korkuya neden olan depremin artçı sarsıntıları sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son verileri paylaştı.

"1025 BİNA AZ HASAR ALDI"

Bakan Kurum depremden sonra İstanbul'da 15 bin 13 binayı incelediklerini belirtti. Bu binalardan 12 bin 398'inin hasarsız 1025'inin ise az hasarlı olduğunu açıklayan kurum, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

445 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi 6.2'lik depreme ilişkin yayınladığı bilgilendirme notunda 26 Nisan'a kadar artçı sarsıntıların 445'e ulaştığını açıkladı. Açıklamada artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaştığı belirtildi. Artçıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edeceğinin altının çizildiği açıklamada, yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması ve riskli yapılara girilmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

"AZ HASARLI EV SAHİPLERİ DE YARARLANACAK"

Bakan Kurum geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız İsterlerse TOKİ ile yapım sürecini de ada bazında olmak suretiyle yürütüyor olacağız. Alo 181'den yine kentsel dönüşüm ile ilgili binasında risk olduğunu düşünen, dönüşmek isteyen tüm vatandaşlarımız bakanlığımızın ilgili birimlerimize başvurabilir. " ifadelerini kullanmıştı.

DEPREMDE EN FAZLA HASAR İHBARI ALAN İLÇELER

Bakan Kurum, depremde en fazla hasar ihbarı alan ilçelerin sırasıyla Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar olduğunu açıklamıştı. Bu ilçelerde, binaların büyük bir kısmında hasar meydana gelirken, depremin etkilerinin yoğun olduğu yerlerde dönüşüm sürecinin hızlandırılacağı ifade edilmişti.