Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig play off turu ilk maçında dün evinde Keçiörengücü'nü konuk etti.
Karşılaşmayı Fredy'nin 19.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan kırmızı siyahlılar, play off yarı finaline yükseldi.
Kırmızı siyahlı taraftarların maça ilgisi yoğun oldu.
İlçeler hatta il dışından Ankara, Amasya, Yozgat'tan gelen taraftarlar stadı doldurdu.
Yaklaşık 11 bin kişinin izlediği maçta Çorum FK taraftarları 90 dakika boyunca tezahüratlar ve alkışlarla takımını destekledi.
Maç sonunda taraftarlar ve futbolcular muhteşem galibiyeti kutladı.
Deplasman takımı Keçiörengücü'nü Ankara'dan gelen yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu destekledi.
Keçiörengücü taraftarları ise maç sonu hüzünle Çorum'dan ayrıldı.