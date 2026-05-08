Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig play off ilk tur maçında evinde Keçiörengücü'nü Fredy'nin attığı golle 1-0 kazanarak play off yarı finaline yükseldi.
Play off yarı finalinde Bodrum FK ile eşleşen kırmızı siyahlılarda 11 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maç öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
Keçiörengücü maçın ilk yarısında bacağını tutan Brian Samudio, ikinci yarıya devam edememişti.
Maçın ikinci yarısında Paraguaylı golcünün yerine Mame Thiam oyuna girmişti.
Samudio'nun bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 11 Mayıs Pazartesi ve 15 Mayıs Cuma günü oynanacak Bodrum maçlarında oynayıp oynamayacağı netleşecek.
Muhabir: Fatih Battar