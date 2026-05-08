Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig play off ilk tur maçında dün Keçiörengücü'nü konuk etti.

Karşılaşmayı Fredy'nin attığı golle 1-0 kazanan kırmızı siyahlılar play off yarı finaline yükseldi.

Karşılaşmaya Ahmet Ildız'ın 40.dakikada kaleci ile baş başa kaçırdığı pozisyon damga vurdu.

Son haftalardaki performansı ile eleştirilerin odağında yer alan Ildız, ilk 11'de başladığı Keçiörengücü maçında yaptığı pas hataları, kaçırdığı pozisyonlarla taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

40.dakikada Serdar Gürler'in alda at şeklinde verdiği pasta kaleci ile baş başa kalan Ildız, topu kalecinin üstüne vurunca Teknik Direktör Uğur Uçar sinirlendi ve üstündeki montu yere fırlattı.