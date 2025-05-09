Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi play-off ilk tur rövanş maçında İr-Ay Giresun Kerasusspor’u son çeyrekteki etkili oyunu ile 86-72 yenerek ismini son 12 takım arasına yazdırdı.

Çarşamba akşamı 19 Eylül Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarıyı karşılıklı basketlerle geçti ev sahibi takım ilk yarıda maçı elinde tutmayı başardı.

İlk periyotu temsilcimiz 19-17 önde tamamladı ikinci periyotta ev sahibi takım 21-17’lik skorla soyunma odasına 38-36 önde girdi.

Üçüncü periyotta da büyük çekişme devam etti. Karşılıklı basketlerle geçen bu periyotu temsilcimiz 22-21 önde tamamladı ve son periyota ev sahibi takım 59-58 önde girdi. Son periyotta ise salonda Çorum Belediyespor 12 Dev adamları fırtına gibi esti.

Oyun kontrolünü eline geçiren ve bulduğu sayılarla rakibin direncini kıran temsilcimiz bu bölümde farkı açtı ve bu periyotu 28-13 gibi farklı skorla önde tamamlarken maçtan da 86-72 galip ayrılarak play-off turunda ismini son 12 takım arasına yazdırmayı başardı.

Çorum Belediyespor’da Kaan Aydın attığı 20 sayı ile takımının en skorur ismi olurken, Yunus Emre Hamatoğlu 16 sayılık katkı verirken Deniz Cem Arslan 14, Atahan Altıom ve Efe Ekrem Erçıktı ise 10’ar sayı ile çift haneleri bulan isimler oldular.Ev sahibi takımda ise Recep İstemihan Telli’nin 15, Erdem Hürkan Çiğdem 14, Ali Apaydın ve Haydur Uğurkan Çelebi’nin 10’ar sayılık performansları galibiyete yetledi.

Rakip Türk Telekom

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi play-off ikinci turunda Çorum Belediyespor’un rakibi aynı grupta mücadele ettiği Ankara Türk Telekom ile eşleşti. Aynı grupta karşılaştığı Türk Telekom’a iki maçtada yenilen Çorum Belediyespor rakibinden rövanşı almak için mücadele edecek. İlk maç 12 Mayıs pazartesi günü saat 19’da Atatürk Spor Salonu’na rövanşı ise 16 Mayıs cuma günü saat 13’de Ankara Spor Salonu Küçük bölümünde oynanacak.