Sivas’ta devam eden U 18 yarı final grubunda Mimar Sinanspor dün Samsun Kadıköyspor ile çıktığı penaltı atışları sonunda rakibine 6-5 üstünlük kurararak finale yükseldi.

Grupta ilk maçında Mimar Sinanspor, Samsun Kadıköyspor ile 1-1 berabere kalırken ikinci maçında Rıze takımını 3-1 yendi. Kadıköyspor’da dün oynadığı maçta Rize takımını 3-1 yenince statü gereği temsilcimiz Mimar Sinanspor ile Sansun Kadıköyspor takımı finale yükselen takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçti.

Penaltı atışlarında da heyecan devam etti. Atışlarda ilk penaltıları iki takımda gole çevirirken ikinci penaltılarda ise iki takımda atışları gole çeviremedi. Üçüncü ve dördüncü penaltıları iki takımda gole zevirirken beşinci penaltılarda iki takımda golü bulamadı.

Altıncı penaltılarda iki takımda iki takımda golü bulürken yedinci penaltılarda önce Samsun ardından temsilcimiz kaçırdı. Sekizinci penaltılarda ise Samsun takımının vuruşunu kaleci Alihan kurtararak üç penaltı kurtararak takımını finale taşıyan isim oldu.

Son vuruşta Yusuf Can Çöp vuruşu gole çevirinde Mimar Sinanspor takımı finale yükselen takım oldu.

Finalde rakip Sincan Belediyespor

Mimar Sinanspor’un bugünki finalde rakibi Sincan Belediyespor oldu. B grubunda mücadele eden Sincan Belediyespor, Erciyesgücü FK ile berabere kalırken Elazığ Yolspor takımını ise yendi. Sincan ve Erciyasgücü FK takımlarıda finalisti belirlemek için penaltı atışlarına çıktı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Sincan Belediyespor takımı finalde Mimar Sinanspor’un rakibi oldu.

Sincan Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları bugün saat 14.30’da Spor Vadisi 1 nolu sahada finalde karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım Türkiyenin dört takımının mücadele edeceği final grubuna yükselecek.