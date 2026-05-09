Erkekler 2. lige yükselme mücadelesi veren Çorum Belediyespor aynı grupta mücadele ettiği Başkent Seğmenler takımını geçtiğimiz hafta Ankara’da 100-63 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. Bu maçın rövanşı bugün saat 17’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz bu maçı kazanarak ikinci kura yükselmek istiyor.

Çorum Belediyespor erkek basketbol takımı bu turu geçmesi halinde bir sonraki eleme turunda West Bursa ile Bağlar Belediyespor maçının galibi ile karşılaşacak. İlk maçı Bursa takımı 106-51 gibi farklı skorla kazanmıştı.

Bugünki maçta baş hakem olarak Özkan Çağlayan görev yapacak. 1. Yardımcı hakem Kamil Taha Olgun 2. Yardımcı hakem ise Mustafa Kahveci. Maçta temsilci olarak ise Sezer Demir görev yapacak.