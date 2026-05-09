Yazar Selahattin Aydemir, sohbet ve kitap imza günleri etkinliğiyle kitapseverlerle buluşacak.

Selahattin Aydemir’in verdiği bilgilere göre etkinlik, Gazi Caddesi Gazi 6. Sokak’ta, eski Çorum Ticaret Odası’nın yanı ile Halk Bankası altında bulunan Kitap Dostu-Müendis Bey Kafe’de gerçekleştirilecek.

9 Mayıs Cumartesi ile 23 Mayıs Cumartesi tarihleri arasında düzenlenecek programlarda Aydemir, okuyucularıyla sohbet edecek ve kitaplarını imzalayacak.

Etkinliğe lise ve lise üstü öğrencilerin de davet edildiğini belirten Aydemir, eserlerinde milli, dini, tarihi, ahlaki, edebi, felsefi ve toplumsal konulara yer verdiğini ifade etti.

Siyasi içerikli bir yaklaşımının olmadığını kaydeden Aydemir, özellikle gençlere olumlu ve umut verici mesajlar sunmayı amaçladığını söyledi.

Aydemir’in yayımlanan eserleri arasında “Rindane”, “İstanbullunun Hikâyeleri”, “Kolay mı Uçamıyorum Demesi”, “Recep Tayyip Necla ve Sakarya Şiirinin Tahlili”, “Denize Dönen Dalgalar”, “Kolay mı Türküm Demesi”, “Sonra Suçlu Ermeniler” ve “Tasavvufiyet” isimli kitaplar bulunuyor.