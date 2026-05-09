Arca Çorum FK ile Keçiörengücü arasındaki play-off çeyrek final maçı sahadaki kadar tribündeki renkli görüntüler ile hafızalara kazındı.

Kırmızı Siyahlı takım Süper Lig yolundaki hedefine ulaşmak için bu kritik maçta Yeni Stadyum tarihi günlerinden birini yaşadı. Stadın büyük oranda dolduğu maçta Çorum FK taraftarları da maça büyük ilgi gösterdiler.

Kırmızı Siyahlı takımın maçlarına taraftar ilgisi artarkan gelenler arasında kadınlar ve çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Tribünlere gelen taraftarlar üzerine giydikleri Çorum FK forması ile gelmeleri ortaya son derece renkli görüntüler oluşturuluyor.

Bazı taraftarlarda mesajlarını yazdıkları pakartlar ile kamuoyuna gösterdiler. Maça gelen taraftarlar arasında kadın ve çocuk sayılarının artması stadyumdaki küfürlü ve çirkin tezahüratlarında azalması anlamında son derece etkili oluyor. Kırmızı Siyahlı takım Süper Lige yükselmesi halinde renkli görüntülerin artarak devam etmesi bekleniyor.