Altın haftaya 4.381 dolar seviyesindeki rekorla başlamış, ancak yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle son 12 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşamıştı. Analistler "Altın çılgınlığı bitti mi?" sorusuna yanıt ararken, dev yatırım bankalarından dikkat çeken açıklamalar geldi.

YATIRIMCILAR KAR SATIŞINA GEÇTİ

2025 yılı, altın piyasası için tarihe geçti. Yıl genelinde yüzde 50'yi aşan yükseliş, 2008 küresel krizi ve pandemi dönemindeki rekorları geride bıraktı. Son iki ayda yüzde 25 değer kazanan altın, Fed'in faiz indirim beklentileri, ABD'nin borç yükü ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükselmişti. Ancak analistler, piyasanın "aşırı ısındığı" gerekçesiyle bir düzeltme hareketinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ AZALTTI

Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Başkan Xi ile adil bir anlaşma yapacağız" açıklamasıyla dolar güç kazandı. Bu gelişme, altına olan güvenli liman talebini zayıflattı ve fiyatlarda sert geri çekilme yaşandı. Altın haftayı yüzde 3,23 kayıpla kapattı. Uzmanlara göre fiyatlar 4.000 doların altına gerilerse satış baskısı derinleşebilir.

UZMANLAR NE DİYOR?

Bağımsız analist Tai Wong, "Altın ve gümüş beklenenden düşük gelen enflasyonla yükseldi ancak satış baskısı hâlâ güçlü." yorumunu yaptı. Blue Line Futures Strateji Direktörü Phillip Streible ise, "Altın 4.000 doların altına inerse 3.850 dolara kadar gerileyebilir." uyarısında bulundu.

DEV BANKALARDAN YENİ TAHMİNLER

JP Morgan: Altının 2026 yılı dördüncü çeyreğinde 5.055 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngördü.

Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, "Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesiyle altın yukarı yönlü seyrine devam edecek." dedi.

Morgan Stanley : Tahminini 4.400 dolar/ons seviyesine revize etti.

Metaller stratejisti Amy Gower, "Altın artık sadece enflasyona karşı koruma değil, küresel risklerin barometresi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs : Yapısal yükselişin süreceğini açıkladı.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven, "Kısa vadeli geri çekilme spekülatif pozisyonların çözülmesinden kaynaklanıyor. Uzun vadeli yatırımcılar portföylerine altın eklemeye devam ediyor." dedi.

Banka, 2026 yılı sonu için 4.900 dolar/ons hedefini korudu.