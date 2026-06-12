Arca Çorum FK’da sessizlik sürüyor. Bu sessizliğin önümüzdeki günlerde toplu imza şov ile bozulması bekleniyor.

Sezonun sona ermesinin ardından İstanbul’da yeni sezon için çalışmalara başlayan Savaş Balçık’ın transfer görüşmelerini bizzat kendisi yürütüyor. Savaş Balçık’ın Arsenal eski scautu Jürgen Kost ile yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan transfer listesinin incelenmesi devam ediyor.

Başkan Baran Korkmazoğlu, yeni sezonda Genel Koordinatör olarak görev yapacak Tahsin Tam ve Teknik Direktör Uğur Uçar bu listedeki isimleri incelemeleri birlikte yürütüyor.

Yapılan bu incelemeler sonunda onay verilen isimler ile görüşmeler başlıyor. Kırmızı Siyahlı takımın önümüzdeki günlerde toplu bir imza töreni ile yeni sezon startını vermesi bekleniyor.

Bu görüşmelerde takımın yeni sezon çalışma takvimi ve kamp yerleri gibi konularda da önemli kararlar alındığı öğrenildi.