Çorum’da İŞKUR ile Çorum Valiliği işbirliğiyle İşgücü Uyum Programı kapsamında 600 kişi alınacak.

Program kapsamında Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenen il genelindeki kamu kurumlarında, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 10 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 6 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 30 Nisan 2027 tarihinde sonlanacak .

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Başvurular 22– 26 Haziran tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek .

Kura çekilişi ise 29 Haziran Pazartesi günü saat 09.30'da İşkur İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

GÜNLÜK 1375 LİRA VERİLECEK

Programa katılmaya hak kazanan kişilere günlük 1375 lira cep harçlığı verilecek.

Program kapsamında Çorum merkezde 300, Alaca Kaymakamlığında 30, Bayat Kaymakamlığında 25, Boğazkale Kaymakamlığında 14, Dodurga Kaymakamlığında 14, İskilip Kaymakamlığında 35, Kargı Kaymakamlığında 20, Laçin Kaymakamlığında 14, Mecitözü Kaymakamlığında 14, Oğuzlar Kaymakamlığında 14, Ortaköy Kaymakamlığında 20, Osmancık Kaymakamlığında 40, Sungurlu Kaymakamlığında 40 ve Uğurludağ Kaymakamlığında 20 kişi olmak üzere toplam 600 kişi istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir),

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak,

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak),

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.