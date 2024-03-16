Çorum 'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Simge Ablak'ın Kale Mahallesi Eti Caddesi'ndeki evinde rahatsızlanması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ablak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.