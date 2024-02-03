Samsun'da sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki kızdan 19 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde bulunan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki İ.B, 15 Ocak'ta kayboldu.

Açık kapı sisteminin işlediği sevgi evlerinde bir anda ortadan kaybolan İ.B'yi bulmak için 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaybolmasının ardından 19 gün geçmesine rağmen şu ana kadar kız çocuğundan bir haber alınamadı.



Amcası: "Hayatından endişeliyim"

17 yaşındaki İ.B'nin amcası İsa B., "19 Mayıs ilçesinden karakoldan beni arayıp durumu bildirdiler. 'Yeğeniniz İ.B kayıp, gidebileceği yerler hakkında bilginiz var mı?' diye sordular. Her yeri arıyorum. Yeğenime ulaşmaya çalışıyorum. Kızın sağlığından, hayatından endişeliyim. İlgili kurumdan ve annesinden şikayetçi olacağım. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.