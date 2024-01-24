Yapımına 1998 yılında başlanan 60 km uzunluğundaki Kargı-Osmancık ayrımı Saraydüzü yolunda çalışmalar halen devam ediyor.

45 km’si Çorum ili sınırlarında, 15 km’si ise Sinop ili sınırları içerisinde olan yolun 2024 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Kargı-Osmancık ayrımı Saraydüzü yolu ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bir açıklama yapan Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov; "60 km uzunluğundaki yolda, yapım çalışmalarına 15.03.1998 tarihinde başlanılmıştır. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 56 m olan 2 adet tek köprü (Karakise ve Karaçay Köprüleri) ve 1 adet hemzemin kavşak bulunmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle 60 km’lik kesim TY olarak tamamlanmıştır. Ayrıca proje bünyesinde bulunan Karaçay Köprüsü (31 m), Karakise Köprüsü (25 m) ve Kargı girişinde yer alan hemzemin kavşak tamamlanmıştır. 2023 yılsonu itibariyle; 2,6 Km BY-BSK, 50,5 Km TY-BSK, 57 m uzunluğunda 2 adet çift köprünün tek tarafları tamamlanmıştır." dedi