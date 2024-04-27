‘Ankara Plus’ programı kapsamında aralarında Çorum'un da bulunduğu 16 çevre ilde turist seferi düzenlenecek.

Turizmi Anadolu içlerine yaymak ve İç Anadolu’nun turizmden daha fazla pay alması için ‘Ankara Plus’ programı başlatılıyor.

Program kapsamında Ankara’ya direkt uçuş bulunan 18 ülkeden gelecek turistler 2 gün Ankara’da, 2-3 gün ise gastronomi, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan 16 çevre ilde kalacak.

3 SAAT MESAFEDEKİ İLLERE TURİST SEFERİ

Ankara’ya gelecek yabancı turistlerin başkentte 2 gün kalması amaçlanacak.

Ankara’da müzelere, inanç ve kültür rotası yapılacak. Ankara’nın doğal güzelliklerinin olduğu Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan, Tuz Gölü, Çamlıdere gibi ilçelerinin tanınması sağlanacak. Ankara’nın ardından başkente kara yolu ya da yüksek hızlı tren YHT ile 3 saat mesafede olan Çorum, Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Sivas gibi şehirlere turlar düzenlenerek burada turistlerin gezmesi planlanacak.

Yabancı turistin Akdeniz, Ege, Doğu ve Marmara bölgesine göre daha az tercih ettiği İç Anadolu Bölgesi için turizm kalkınma planları oluşturuluyor. Turizmi Anadolu içlerine yaymak ve İç Anadolu’nun turizmden daha fazla pay alması için ‘Ankara Plus’ programı başlatılıyor. Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ticaret odaları, şehirlerin diğer yetkili kurumları ile ortak yürütülecek projelerde paket turlar ve tanıtımlar yapılacak.

18 ÜLKEDEN TURİST ÇEKME HEDEFİ

Orta Doğu, Türk devletleri, Avrupa ve Asya’dan Ankara’ya direkt uçuşun olduğu 18 ülkeden yabancı turist ile İç Anadolu’ya turizmin yayılması hedeflenecek. Ülkeler arasında Ürdün, Hollanda, Kazakistan, Azerbaycan, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Rusya, Fransa, İsveç, İran, Özbekistan ve Avusturya bulunuyor. Ankara’ya yurt dışındaki 22 havalimanından direkt uçuş yapılabiliyor. Ankara’ya direkt uçuşun olması içinde bazı ülkeler ile dirsek temasında olduğu kaydediliyor.

HER ŞEHİR KENDİ ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKACAK

Başkent çevresindeki bu illerde yapılacak çalışmalar ile önemli tarih, kültür, inanç ve doğa rotasının çıkarılması ile paket turlar yapılacak. Kimi şehirde deniz, kimi şehirde tarih önce çıkarılacak. Tanıtımlar hem ülke içerisinde hem yurt dışında yoğun bir şekilde yapılacak.