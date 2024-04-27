Çorum'da Özgür-Der tarafından her Cumartesi günü düzenlenen Gazze eylemi devam ediyor.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan Özgür-Der üyeleri, "Siyonist kuşatmasını kıran Aksa Tufanı'na bin selam", "Mücahitlerin izzeti ve kararlılığı İsrail ve ABD'ye korku salıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin’de aylardır masum sivilleri katleden katil İsrail ve Amerika’yı protesto eden dernek üyeleri, slogan ve pankartlarla Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha haykırdılar.

Özgür-Der adına bir basın açıklaması okuyan İbrahim Güleç;

“İsrail, dünya ve insanlık için büyük bir tehdittir. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor.” dedi

Gazze halkının dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi verdiğini belirten Güleç;

“200 gündür bütün dünyanın gözleri önünde İsrail adlı işgal çetesi, ABD'nin ve emperyalist güçlerin desteğiyle insanlık adına ne varsa yakıp yıkıyor tahrip ediyor. Buna karşı ise Gazze halkı dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi veriyor. Bizlerde bu direnişe destek vermek için meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz.” şeklinde konuştu

Bu katliamların bir başka destekçisi ise doğrudan Almanya olduğunu ifade eden Güleç; “Almanya ekonomik yardımı ve silah desteğiyle Gazze'deki suçların ortağı olmuştur. Oysa Yahudilere karşı işlediği soykırım suçunu unutturmanın yolu, katil İsrail'i desteklemek değil, İsrail'in zorbalığına karşı çıkmaktır. İsrail, kurulduğu günden bu yana ve bugün artan bütün şiddetiyle dünya ve insanlık için tarif edilmesi mümkün olmayan büyük bir tehdit ve tehlikedir. Avrupalı halkları bunu gördü ve İsrail'e destek veren yönetimlerini uyarıyor, tepki gösteriyor, protesto gösterileri yapıyorlar. Vicdan sahibi Almanya vatandaşları da yaptıkları eylemlerle, vergileriyle masum insanların öldürülmesini, soykırımcı bir ülkenin desteklenmesini protesto ediyorlar.” diye konuştu

Çorum’dan Filistinlilere seslenen Güleç;

“Katliam ve soykırımla dize getirilmeye çalışılsa da şahadet veya zaferden başka bir akıbeti kabul etmeyerek destansı bir mücadeleye imza atan Filistinli kardeşlerimize sesleniyoruz. Bağımsız Filistin ve esenlik yurdu özgür Kudüs'ü göreceğimiz günlerin yakın olacağına inanıyoruz. Birbirine sabri tavsiye eden ve cihadı bir şiar olarak benimseyen, teslim olmayı reddeden Filistin halkına selam olsun. Binlerce şehit veren, evlatlarını katliamlara kurban veren, evlatlarının binlercesi tutsak alınan, yaralanan, evleri, hastaneleri, okulları bombardımanlarla harap edilen, toprakları gasp edilen Filistin halkına selam olsun. Kendini İslam’a ve Mescidi Aksa'ya adamış Gazze halkını buradan selamlıyoruz. Sizin izzetli duruşunuz tüm dünyayı hayran bırakıyor. Bizler inanıyor ve iman ediyoruz ki; Zalim siyonistler yaptıklarının hesabını verecek ve cehenneme sürülecek. Sizler ise bu ödediğiniz bedel karşısında cennetin en güzel makamlarında ağırlanacaksınız inşallah

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar Filistin halkı için dua etti.

Özgür-Der’in İsrail protestosuna AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da katıldı.