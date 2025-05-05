Trendyol 1.Lig'de 2024-25 sezonu önümüzdeki hafta oynanacak maçlar ile sona erecek.

Play off umudu kalmayan Çorum FK son hafta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu hafta Çorum FK'ya mağlup olan Şanlıurfaspor ligden düşen 3.takım olurken, 4.takım ise son hafta belli olacak.

45'er puanlı Ankaragücü ile Manisa FK, 48'er puanlı Sakaryaspor ve Pendikspor küme düşmemek için mücadele edecek.

Son hafta Ankaragücü Amedspor ile karşılaşırken, Manisa FK Ümraniyespor ile Sakaryaspor Erokspor'la, Pendikspor ise Bandırma ile karşı karşıya gelecek.

SAKARYA VE PENDİK'E 1 PUAN YETİYOR

Sakarya ve Pendikspor'a ligde kalmak için 1 puan yeterken, Ankaragücü ile Manisa FK maçlarını kazanırsa Sakaryaspor'da Erokspor'a yenilirse Sakaryaspor küme düşen son takım olacak.