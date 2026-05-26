Arca Çorum FK'nın kanat oyuncusu Burak Çoban dünyaevine girdi.
Çoban, Esila Umut ile hayatlarını birleştirdi.
24 Mayıs’ta Konya'da şampiyonluk kupasını kaldıran Çoban, 1 gün sonra muhteşem bir düğün organizasyonu ile İzmir'de dünyaevine girdi.
Devre arasında Sakaryaspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Çorum FK'nın şampiyonluğa uzanmasında büyük katkı sağladı.
Sergilediği futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen başarılı futbolcu, iki günde çifte mutluluk yaşadı.
Muhabir: Fatih Battar