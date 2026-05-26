Bu sezon Çorumspor’un Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olan stoper Joseph Attamah, menajerler aracılığı ile Trabzonspor’a önerildiği iddia edildi.

32 yaşında 1.80 boyunda olan Joseph Attamah’ın Çorumspor ile 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Bu sezon Çorumspor’da toplam 34 maça çıkan Ganalı stoper 1 asistlik katkı sağladı.

Kayserispor formasını da giyen deneyimli stoperin piyasa değeri 350 bin euro olarak gösteriliyor.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Joseph Attamah’ın Trabzonspor’da oynamayı çok istediği ancak yaşı ve yabancı kontenjanındaki sıkıntılar nedeniyle şu an bu transferin gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğu belirtildi.

Attamah Türkiye, Rizespor, Başakşehir, Karagümrük, Adana Demirspor formalarını da giydi.

Joseph Attamah 7 kez de Gana Milli Takımı’nda oynadı.