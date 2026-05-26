4 yıldır Çorum FK forması giyen Çorum FK ile hem 2.Lig'de hem de 1.Lig'de şampiyonluklar yaşayan Erkan Kaş'ın takımdan ayrılacağı iddia edildi.

2022 yılından bu yana Çorum FK forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli sol bek, 4 yıldır takımın vazgeçilmezi, taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Kaş'ın 2.Lig ekibi Aliağa ile anlaştığı iddia edildi.

Çorum FK formasıyla iki kez şampiyonluk yaşayan Erkan Kaş'ın ayrılık iddiaları, Süper Lig coşkusu yaşayan taraftarları üzdü.

Çorum FK formasıyla toplam 147 maça çıkan tecrübeli sol bek 3 gol atmayı başardı.