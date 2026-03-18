Trendyol 1.Lig'de 31 hafta geride kaldı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, oynadığı 31 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi ile 59 puan toplayarak 31.haftayı 4.sırada kapattı.

Ligde sadece 5 beraberlik alan kırmızı siyahlılar, ligin en az berabere kalan 6 takımından biri oldu.

ADANA DEMİR LİGİN EN AZ BERABERE KALAN TAKIMI

Ligde 3 beraberlikle en az berabere kalan takım Adana Demirspor olurken, Boluspor, Ümraniye, Sarıyer ve Serikspor da 5 beraberlik alarak Çorum FK ile aynı istatistiği paylaştı.

EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM İSTANBULSPOR

Ligin en çok berabere kalan takımı ise 12 beraberlikle İstanbulspor oldu.

İstanbulspor'u 11 beraberlikle Pendik, Keçiörengücü ve Sivas izledi.