Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, 6 maçlık periyodu değerlendirdi.

Kırmızı siyahlılar, Uğur Uçar ile birlikte çıktığı son 6 maçın 6'sını da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Başarılı teknik adam göreve geldiği günden bu yanaki süreci değerlendirerek, kalan 7 maç için önemli açıklamalarda bulundu.

'Bugün Arca Çorum FK teknik ekibi olarak 1. ayımızı doldurmuş bulunuyoruz.' diyen Uçar; "Kısa sürede 6 maça çıkıp hepsinden galip ayrıldık. Öncelikle büyük bir özveriyle sahada ter döken futbolcularıma, ardından ise her zaman yanımızda olan Arca Çorum FK yönetimine ve taraftarına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

Sorumluluklarının bilince olduklarını ve hedeften bir an olsun sapmamak için çalışmalara ağırlık verdiklerini aktaran Uçar; "Ancak henüz bize tanınan fırsatın başındayız. Unutulmamalıdır ki; her değişim başlangıçta zordur. Ben, ekibim ve futbolcularım bu bilinçle çalışıyor ve ayaklarımız yere her zamankinden daha sağlam basıyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve hedeflerimizden bir an olsun sapmamak için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Son oynadığımız maçta da tribünleri dolduran, son düdüğe kadar susmayan, inancını hiç kaybetmeyen taraftarımıza ayrıca minnettarım. Oyuncularım son ana kadar mücadeleyi bırakmadıysa, sizler de son ana kadar desteğinizi hiç eksik etmediniz. Her maçta arkamızda olduğunuzu hissetmek bize inanılmaz bir güç ve motivasyon veriyor, inancımızı diri tutuyor. 7 maç 7 final… “Keşke” dememek için pes etmeden, KENETLENEREK devam. Başka Çorum yok!" dedi