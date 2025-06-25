Çorum Belediyesi şehrin iki bölgesinde yol genişletme çalışması başlattı.

Çorum trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Fevzi Çakmak Caddesi’nin İnönü Caddesi ile Bahabey Caddesi’nin de Gazi Caddesi ile birleştiği noktalarda yol genişletme yapılıyor.

Fevzi Çakmak Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne ve Bahabey Caddesi’nden Gazi Caddesi’ne dönüş istikametinde daralan yol nedeniyle sıkışan trafiği rahatlatmak amacıyla çalışma yapan Çorum Belediyesi ekipleri iki bölgede çalışma başlattı.

Ekipler yolların genişletilmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Bahabey Caddesi istikametinden Gazi Caddesi istikametine dönüş yolunda çalışmalar tamamlandı.

Yapılan çalışma ile birlikte 2 araçlık yol 3 şerit haline getirilirken özellikle Pir Baba Parkı’na dönüş istikametinde trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor. Fevzi Çakmak istikametinde ise çalışmalar devam ediyor.

Sinyalizasyon çalışmalarının da yapıldığı bölgede dönüş Çorum Müzesi istikametine dönüşte trafik rahatlatılacak.