Geçtiğimiz Mayıs ayında kaybettiğimiz Çorum’un sevilen sanatçılarından Nergis Ay, vefatının 40. gününde can yemeği ve mevlit ile yad edildi.

Çorumlu yerel sanatçımız, türkülerin ve sahnelerin sultanı Nergis Ay, yakalandığı hastalık sonucu 13 Mayıs 2026 tarihinde 52 yaşında hayatını kaybetmişti.

Nergis Ay, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Mecitözü İlçesi’nin Köseeyüp Köyü’nde toprağa verilmişti.

Nergis Ay’ın yıllarca birlikte çalıştığı Veli Keser tarafından Hasbıhal Cafe’de can yemeği, dua ve anma programı düzenlendi.

Veli Keser’in katkıları ile merhum sanatçının fotoğraflarının, hakkında çıkan gazete haberlerinin kupürlerinin, aldığı ödül ve plaketlerin yer aldığı sergi açılırken, salonda Nergis Ay’ın konserlerinden kesitler yer aldı, ayrıca sinevizyon gösterimi sunuldu.

Ayrıca davetliler, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Can yemeği ve anma programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, yerel sanatçılar ve sevenleri katıldı.