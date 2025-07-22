Çanakkale'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova evinde ölü bulundu.

Alya Urkasimova'nın evinde sevgilisi Metin K. (47) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Streç filmine sarılı halde polis tarafından cansız bedeni bulunan Urkasimova'nın sevgilisinin polisteki ilk ifadesinde, "Masaj yaptığı sırada fenalaştı. Bir anda nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım. Geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim" dedi.

Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları dün polise haber verdi. Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ndeki apartmanın 5'inci katına giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine Metin K., kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada streç filmine sarılı Dinara Alya Urkasimova'nın cesediyle karşılaşan polis ekipleri sevgilisi Metin K.'yi gözaltına aldı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkasimova'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.



"Masaj yaptığı sırada fenalaştı. Bir anda nefessiz kaldı, öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim"

Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Metin K. polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.



WhatsApp durum güncellemesine yazdı

Öte yandan, dün evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.