İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç genel merkezi yakınında silah sesleri duyuldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce binaya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ettiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri bina önünde güvenlik önlemleri aldı. Ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması amacıyla emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinden elde edilen deliller de mercek altına alındı.

Güvenlik kameralarında inceleme başlatılırken, bölgeye çıkan sokaklarda bulunan kameraların da tek tek inceleneceği belirtildi.

OLAY YERİNE MASKEYLE GELMİŞLER

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerine maskeli olarak geldiği, bu nedenle kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

RAHMİ KOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Hedefin Otokoç olup olmadığı yönünde incelemeler sürerken saldırının Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde katıldığı hastane açılışında anlattığı ve tepkilere neden olan fıkra sonrası gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Rahmi Koç hakkında söylediği sözler nedeniyle “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçlaması kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştı.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Rahmi Koç ise "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim." açıklamasıyla özür dilemişti.