CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili mutlak butlan kararının mahkemeden çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu dönemi partide tekrar başlarken bir yandan da Özgü Özel yönetimiyle ayrışma derinleşti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu dönemi tekrar başlarken, Özgür Özel yönetimiyle bir ayrışma yaşandığı ve bu durumun kurultay sürecini etkilediği belirtildi.

CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e göre, mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamaz.

Çelik, kararın kesinleşmesini Özgür Özel'in engellediğini iddia ederek, görevde olmayan delegelerin imzasıyla kurultay toplanıp toplanamayacağını sorguladı. Karar kesinleşmediği sürece, 38. Kurultay'dan çok sonra seçilmiş kurultay delegelerinin yetkili ve görevli olacağını belirtti.

Çelik, yetkili olmayan kurultay delegelerinin imzasıyla kurultay toplanamayacağını vurguladı.

CHP'deki mevcut durumu 'ahlaksızca davrananlar' ve 'ülkeyi düşünen insanlar' olarak ikiye ayırdı ve partiyi koruyan bir insana karşı yapılmaması gereken yaklaşımlar olduğunu ifade etti.

Günlerdir Türkiye gündemini işgal eden konuyla ilgili TGRT Haber'in Taksim Meydanı programına katılan CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, partinin yakın zamanda kurultay yapamamasının nedenini, mahkeme kararının kesinleşmemesi olarak açıklarken "Kararın kesinleşmesini engelleyen Özgür Özel. Kılıçdaroğlu kurultay yapamaz. Hangi kurultay delegeleri oy kullanacak? Görevde olmayan delegelerin imzasıyla kurultay toplanabilir mi?" diye sordu.

"MAHKEME KARARI KESİNLEŞMEDEN KURULTAY YAPILAMAZ"

"Verilen bu karar kesinleşmediği sürece herhangi bir şekilde kurultay yapılamaz. Tedbirli olan dönemin zaten yapılmaması gerekir." diyen Çelik, şu ifadelerle durumu açıkladı:

"Şu an kurultay delegesi kim? Şimdi bakın bu o kadar önemli bir ayrıntı ki ve ahlaki olmayan durumun açığa çıkması adına söylüyorum. Normal şartlarda bu karar kesinleşmediği sürece yani Özgür Özel yönetiminin yaptığı başvuru nedeniyle kesinleşmeyen mahkeme kararı varken görevde olan kurultay delegeleri şu anki mevcut kurultay delegeleri değil mi?

38. Kurultay'dan çok sonra seçilmiş olan kurultay delegeleri. Normalde olması gereken o. Çünkü karar kesinleşmediği sürece yetkili ve görevli kurultay delegeleri onlardır elbette.

Bu kurultay delegelerinin yok hükmünde olduğu yani kesin hükümsüzlüğe tabi olduğuna ilişkin mahkeme kararı var. Peki bu mahkeme kararı ne zaman hüküm ifade edecek

Bu karar kesinleşince. Peki karar kesinleşti mi? Hayır. Peki karar kesinleşmeden o 38. Kurultay dönemindeki kurultay delegelerinin yetkisi görevi döner mi? Dönmez.

"EL İNSAF DİYORUM"

El insaf diyorum. Yetkili olmayan kurultay delegelerinin imzasıyla kurultay toplanabilir mi? Toplanamayacağı çok açık. Hadi diyelim ki genel başkan irade ortaya koydu, toplandı diyelim ki. Hangi kurultay delegeleri kullanacak? Yok hükmündeki kurultay delegeleri mi kullanacak? Ya da yetkisi ve görevi henüz oluşmamış kurultay delegeleri mi kullanacak? Ya böylesi bir mantık olabilir mi?

"BİR TARAFTA AHLAKSIZCA DAVRANANLAR BİR TARAFTA ÜLKEYİ DÜŞÜNEN İNSANLAR"

Bir tarafta ahlaksızca davrananlar, yalan söyleyenler, utanmadan iftira atanlar partiyi düşünmeyen kendi kişiliklerini, kendi ekonomik durumlarını, kendi ahlaksızlıklarını düşünen insanlar bir tarafta bu partiyi ve bu ülkeyi düşünen insanlar varsa toplumun da bunun ayrımında olması gerektiğini düşünen biri olarak bunu ifade etmek durumundayım.

Şimdi insanın canı yanıyor buna. Bu partiyi koruyan, bu ülkeye dair her aşamada inisiyatif alan, bu ülkenin milli menfaatlerini, ülke çıkarlarını koruyan, kollayan bir insana karşı yapılmamalı, yapılmaması gereken yaklaşımlarla karşı karşıya kalıp da bunlara cevap verememenin ezikliğini taşıyan biri olarak bunu söylüyorum. Gerçekten canım yanıyor."