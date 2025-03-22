Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, sahur vakti ilçeye bağlı Kayaönü köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahur vaktinde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ermenek Belediyesi itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev sakinlerinden Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mustafa Sak (83) hayatını kaybederken, eşi Şerife Sak (73) yaralandı.

Yapılan incelemenin ardından Sak'ın cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.