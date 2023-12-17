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Esenyurt'ta Temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı tekel bayii baskınında soruşturma tamamlandı. Düzenlenen fezlekede tutuklu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası istendi.

Esenyurt'ta geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen tekel bayi baskınında savcı fezlekesinde zanlılar için istenen ceza belli oldu. İddianamede tutuklu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

İDDİANAME İÇİN TOP SAVCIDA

Sabah'ın haberine göre, soruşturmanın tamamlanması sonrası hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezlekede tutuklu şüpheliler; Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında ayrı ayrı 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürme, tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ya da bulundurma' suçlarından 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

Serbest bırakılan şüpheliler; Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

İstanbul Esenyurt'a bağlı Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde geçtiğimiz Temmuz ayında alacak verecek tartışmasında yaşanan dehşet dolu anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tekel içerisinde meydana gelen silahlı kavgada Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ve Murat Özer ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Silahlı kavgada yaralanan Yusuf Erzen, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in anne ve babası Cantürk Erzen ve Solmaz Erzen'in şüphelilerden şikayetçi oldukları öğrenilirken, hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesinin ise maddi ve manevi tazminat haklarını alarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirdikleri öğrenildi.