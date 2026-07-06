Çorum’da su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde, kilometrelerce uzunlukta kaçak av malzemesi ele geçirildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bayat ilçesinde ÜLKÜM-1 HES bölgesinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, su ürünleri mevzuatına aykırı şekilde avcılıkta kullanıldığı belirlenen 2 bin 300 metre misina ağ, 600 metre paraketa ve 200 metre hayalet ağ ele geçirildi.

Sahipsiz olduğu tespit edilen yasa dışı av araçlarına mevzuat gereği el konulurken, doğal su kaynaklarının korunmasına yönelik gerekli işlemler uygulandı.

Yetkililer, özellikle “hayalet ağ” olarak bilinen ve uzun yıllar su altında kalarak balıklar başta olmak üzere birçok su canlısının ölümüne neden olan ağların ekosistem açısından ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, Çorum Barajı’nda da amatör balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, amatör balıkçıların kurallara uygun hareket ettiği gözlemlendi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için göl, baraj ve akarsularda denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlara da yasa dışı avcılıkla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu.