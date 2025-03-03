Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini duyurdu.

Bu veriler doğrultusunda, Mart 2025'te geçerli olacak kira artış oranı netleşti.

Ev sahipleri ve kiracılar için büyük önem taşıyan kira zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplandı.

Türkiye’de konut ve işyeri kira artış oranları, her ay TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda belirleniyor.

Özellikle kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, kira zam oranı hakkında doğru bilgiye ulaşmak ve bütçelerini planlamak için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

TÜİK’in Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Mart 2025'te uygulanacak kira zam oranı belli oldu.

Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 53.83 olarak gerçekleşti.

12 aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanan oran, ev ve işyeri sahipleri için yasal kira artış sınırını belirliyor. Bu kapsamda, konut ve işyerleri için uygulanacak yeni kira zam oranı kamuoyuyla paylaşıldı.

Mart ayı 2025 örnek kira zammı hesaplama:

Mevcut kira bedeli: 27 bin TL



Kira artışı yapılacak ay: Mart 2025



Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 53.83



Kira artış tutarı: 14 bin 534 TL



Aylık yeni kira tutarı: 41 bin 534 TL