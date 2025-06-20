Sanayisiyle, tarımıyla Anadolu Kaplanı olarak anılan Çorum, 2025 yılının ilk beş ayında ihracatını en fazla artıran ikinci oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı Ocak-Mayıs arası ilk 5 aylık dönemde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde ihracat arttı.

2025 yılı Mayıs ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 5 milyar 212 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar 403 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 124 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 837 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ 1 milyar 186 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

EN FAZLA ARTIŞ KOCAELİ VE ÇORUM'DA

2025 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Kocaeli 681 milyon dolarlık artışla birinci il, Çorum 268 milyon dolarlık artışla ikinci il, Yalova 174 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Ankara 160 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Bursa ise 106 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı.