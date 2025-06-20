Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, yoğun katılım ve birlik mesajlarıyla gerçekleştirildi.

Gülüm Düğün Salonu’nda düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Mustafa Fındıkcı ve ekibi, üyelerin tam desteğiyle yeniden göreve seçildi.

Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan ile çok sayıda kooperatif ortağı katıldı.

TÜM MADDELER OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ

Divan Başkanlığı’nı İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur’un yaptığı, Salim Oral’ın da divan üyesi olarak görev aldığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu, gelir-gider bilançosu ve tahmini bütçe gibi gündem maddeleri üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

“KOOPERATİF, ÇORUM İÇİN STRATEJİK BİR YATIRIM”

Divan Başkanı Temur, Zanaatkârlar Kooperatifi’nin Çorum için büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, Başkan Fındıkcı ve yönetimini tebrik etti. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın altyapı konusunda verdiği destek için de teşekkür eden Temur, milletvekillerinin de süreci yakından takip ettiğini söyledi.

FINDIKCI VE EKİBİ GÜVEN TAZELEDİ

Tek listeyle gidilen seçimde Mustafa Fındıkcı başkanlığında Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut yönetim kuruluna seçildi. Yedek üyeliklere ise Selçuk Timur, Rıdvan Tirit, Metin Ünal, İdris Boran ve Mustafa Şener getirildi.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine Ali Okur, Ferhat Şahin ve Mustafa Uçgun; yedek üyeliklerine ise Samet Barlık, Samet Ceylan ve Salih Biçer seçildi.

Seçimin ardından söz alan Başkan Mustafa Fındıkcı, kendilerine gösterilen güvene teşekkür ederek, "Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız" dedi.

FINDIKCI: BELKİ HIZIMIZ AZALDI AMA AZMİMİZ HİÇ BİTMEDİ

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, olağan genel kurulda, hem mevcut durum hem de gelecek hedefler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlayarak başlayan Başkan Fındıkcı, 2020 yılında göreve geldiklerinde kooperatifin oldukça zor bir durumda olduğunu ifade etti. Göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma temposuyla kooperatifi yeniden ayağa kaldırmak için çaba harcadıklarını belirten Fındıkcı, bu süreçte ortaklardan gelen desteğin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

EKONOMİK ZORLUKLAR SÜRECİ ETKİLEDİ

Kooperatifin karşılaştığı zorluklara da değinen Fındıkcı, 2020 yılında başlayan COVID-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini belirtti. Pandemi sonrası küresel ekonomik dalgalanmaların ve inşaat maliyetlerindeki ciddi artışların işlerini zorlaştırdığını dile getirdi.

Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremleri ve İsrail-Filistin (Gazze) çatışmasının ekonomik yansımalarının da Türkiye’deki birçok sektör gibi kendilerini de etkilediğini belirten Fındıkcı, faiz artışları ve enflasyondaki yükselişin sektördeki hareketliliği azalttığını söyledi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen çalışmalarını hiçbir zaman durdurmadıklarını belirten Fındıkcı, “Belki hızımız azaldı, ama azmimizden ve kararlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik” ifadelerini kullandı. Kooperatif yönetimi olarak şeffaf, katılımcı ve işbirliğine dayalı bir anlayış benimsediklerini vurguladı.

AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Başkan Fındıkcı, yakın zamanda Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kooperatifi ziyaret ettiğini ve altyapı eksiklerinin giderilmesi için destek sözü verdiğini de sözlerine ekledi. Altyapı çalışmalarının 15–20 gün içinde tamamlanacağı bilgisini paylaşan Fındıkcı, Başkan Aşgın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda, genel kurul toplantısının kooperatif için hayırlara vesile olmasını dileyen Fındıkcı, “Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bugünden sonra da aynı kararlılıkla, samimiyetle ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.