31 Mart seçimlerinin ardından DEM Partili belediyelerde İstiklal Marşımıza, Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir takım hakaretler yapıldı. Bugünkü yazısında DEM Partili belediyelerdeki girişimleri hatırlatan Nedim Şener, kayyum hazırlığının yapıldığını belirtti.

31 Mart'tan bu yana DEM Partili belediyeler tarafından yapılanları sıralayan Şener, şu maddeleri not etti;

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, başkanlık makamında ve internet sitesindeki Türk bayrağını kaldırdılar.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ne bağlı Bağcılar’daki bağ evinde terör örgütü PKK marşı eşliğinde temizlik faaliyetlerine giriştiler.

31 Mart seçimleriyle PKK/DEM Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, PKK terör örgütünün yayın organına çıkarak Türkiye’de baskı ve zulüm altında oldukları yalanını söyledi.

Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasına girildiği sırada grup içinde bulunan bir kişi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duvarda asılı fotoğraflarını eliyle göstererek, Kürtçe hakaret etti.

Bağlar Belediyesi PKK’lı kadın teröristler için heykel açılışı yaptı.

Mardin Belediyesi’nde İstiklal Marşı okunması önerisini reddettiler.

Tunceli Belediyesi’nin sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirildi.



2019'DA 65 BELEDİYEDEN 48'İNE KAYYUM ATANMIŞTI

Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylar nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Diyarbakır ve Mardin Cumhuriyet savcılıklarının soruşturma başlattığını hatırlatan Şener, "aha önce kapatılan PKK terör örgütünün partilerinin devamı olan PKK/DEM parti hakkında da kapatma davası için ilk adım atılmış oldu." dedi.



DEM Parti'nin kazandığı belediyelerde terör örgütü propagandasının aralıksız devam ettiğini söyleyen Şener, 2019 seçimlerini hatırlatarak HDP'nin kazandığı 65 belediyeden 48’ine tedbir olarak kayyum atandığını belirtti.

27 DEM'Lİ HAKKINDA SORUŞTURMA VAR

Şener, 31 Mart seçimlerinde 78 belediye başkanlığı kazanan ve göreve başlayan belediye başkanlarından 27’si hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğunu belirterek o isimleri şu şekilde sıraladı;

Batman-Gülistan Sonuk,

Diyarbakır Yenişehir-Safiye Akdağ,

Diyarbakır Lice-Dilek Diyar Özer,

Hakkari Yüksekova-Şadiye Kırmızıgül,

Kars Kağızman-Mehmet Alkan,

Mersin Akdeniz-Hoşyar Sarıyıldız,

Şanlıurfa Halfeti-Mehmet Karayılan,

Şanlıurfa Suruç-Ayten Kaya,

Şırnak Cizre-Güler Yerbasan,

Tunceli-Cevdet Konak,

Elazığ Karakoçan-Cafer Oğuz,

Ağrı-Hazal Aras,

Diyarbakır Kayapınar-Gülşan Sincar,

Diyarbakır Kulp-Fatma Ay,

Hakkari-Mehmet Sıddık Akış,

Iğdır -Mehmet Nuri Güneş,

Mardin-Ahmet Türk,

Mardin Artuklu-Mehmet Ali Amak,

Siirt-Sofya Alağaş,

Siirt Kurtalan-Ali Riza Bingöl,

Şırnak Silopi-Jiyan Ormanlı,

Van-Abdullah Zeydan,

Van İpekyolu-Cevdet Altındağ,

Van Başkale-Şengül Polat,

Van Tuşba-Hanım Akkoş,

Van Özalp-Sakine Kutpınar,

Van Bahçesaray-Ayvaz Hazir

KAYYUM ATANMASI ZORUNLU