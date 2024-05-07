31 Mart seçimlerinin ardından DEM Partili belediyelerde İstiklal Marşımıza, Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir takım hakaretler yapıldı. Bugünkü yazısında DEM Partili belediyelerdeki girişimleri hatırlatan Nedim Şener, kayyum hazırlığının yapıldığını belirtti.
31 Mart'tan bu yana DEM Partili belediyeler tarafından yapılanları sıralayan Şener, şu maddeleri not etti;
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, başkanlık makamında ve internet sitesindeki Türk bayrağını kaldırdılar.
- Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ne bağlı Bağcılar’daki bağ evinde terör örgütü PKK marşı eşliğinde temizlik faaliyetlerine giriştiler.
- 31 Mart seçimleriyle PKK/DEM Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, PKK terör örgütünün yayın organına çıkarak Türkiye’de baskı ve zulüm altında oldukları yalanını söyledi.
- Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasına girildiği sırada grup içinde bulunan bir kişi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duvarda asılı fotoğraflarını eliyle göstererek, Kürtçe hakaret etti.
- Bağlar Belediyesi PKK’lı kadın teröristler için heykel açılışı yaptı.
- Mardin Belediyesi’nde İstiklal Marşı okunması önerisini reddettiler.
- Tunceli Belediyesi’nin sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirildi.
2019'DA 65 BELEDİYEDEN 48'İNE KAYYUM ATANMIŞTI
Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan olaylar nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Diyarbakır ve Mardin Cumhuriyet savcılıklarının soruşturma başlattığını hatırlatan Şener, "aha önce kapatılan PKK terör örgütünün partilerinin devamı olan PKK/DEM parti hakkında da kapatma davası için ilk adım atılmış oldu." dedi.
DEM Parti'nin kazandığı belediyelerde terör örgütü propagandasının aralıksız devam ettiğini söyleyen Şener, 2019 seçimlerini hatırlatarak HDP'nin kazandığı 65 belediyeden 48’ine tedbir olarak kayyum atandığını belirtti.
27 DEM'Lİ HAKKINDA SORUŞTURMA VAR
Şener, 31 Mart seçimlerinde 78 belediye başkanlığı kazanan ve göreve başlayan belediye başkanlarından 27’si hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğunu belirterek o isimleri şu şekilde sıraladı;
- Batman-Gülistan Sonuk,
- Diyarbakır Yenişehir-Safiye Akdağ,
- Diyarbakır Lice-Dilek Diyar Özer,
- Hakkari Yüksekova-Şadiye Kırmızıgül,
- Kars Kağızman-Mehmet Alkan,
- Mersin Akdeniz-Hoşyar Sarıyıldız,
- Şanlıurfa Halfeti-Mehmet Karayılan,
- Şanlıurfa Suruç-Ayten Kaya,
- Şırnak Cizre-Güler Yerbasan,
- Tunceli-Cevdet Konak,
- Elazığ Karakoçan-Cafer Oğuz,
- Ağrı-Hazal Aras,
- Diyarbakır Kayapınar-Gülşan Sincar,
- Diyarbakır Kulp-Fatma Ay,
- Hakkari-Mehmet Sıddık Akış,
- Iğdır -Mehmet Nuri Güneş,
- Mardin-Ahmet Türk,
- Mardin Artuklu-Mehmet Ali Amak,
- Siirt-Sofya Alağaş,
- Siirt Kurtalan-Ali Riza Bingöl,
- Şırnak Silopi-Jiyan Ormanlı,
- Van-Abdullah Zeydan,
- Van İpekyolu-Cevdet Altındağ,
- Van Başkale-Şengül Polat,
- Van Tuşba-Hanım Akkoş,
- Van Özalp-Sakine Kutpınar,
- Van Bahçesaray-Ayvaz Hazir
KAYYUM ATANMASI ZORUNLU
Haklarında soruşturma ve kovuşturma devam DEM Partili isimlerin adaylık sürecine ilişkin dikkat çeken detayları paylaşan Şener, bu isimlerin kesinleşmiş hükümlerinin bulunmadığı ve Adli Sicil Belgelerinin temiz çıktığı için seçime girebildiğini belirtti. Ancak Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddesini hatırlatan Şener, haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunan bu isimlere kayyum atanmasını zorunlu kıldığını söyledi.
Şener Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddeleri için şu ifadeleri kullandı;
"Anayasa’nın 127. maddesi İçişleri Bakanı’na şu yetkiyi veriyor: “...Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.”
Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinin, “Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46. maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir” hükmüne göre bunlara kayyum atanıyor. Atama işleminin yapılması ise Belediye Kanunu’nun 46. maddesine göre şöyle gerçekleşiyor: “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır.”
Kısacası, kesinleşmiş hüküm olmadığı için seçime girme hakkı bulunan bu 27 PKK/DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa ve Belediye Kanunu’na göre kayyum atanması yasal zorunluluk. Bakanlığın çalışmaları da devam ediyor.