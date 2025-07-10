Arca Çorum FK Genel Kaptanı Muhammed Fettahoğlu, ilk etap kampının son derece verimli geçtiğini söyledi. Özellikle yeni transferlerin takımın hedefini kavraması ve birliktelik duygusuyla hareket etmelerinin son derece önemli olduğuna belirten Fettahoğlu, bununla birlikte tüm futbolcularının da özverili çalışmalarından ötürü kampın son derece verimli geçtiğini söyledi.

‘İlk hazırlık maçı 15 Temmuz’da’

Dün sabah yaptıkları antrenmanla ilk etap kampını tamamladıklarını dile getiren Genel Kaptan Fettahoğlu, Cumartesi günü Vonresort Otel'de ikinci etap kamp çalışmaları için toplanacaklarını söyledi. Bu etapta iki hazırlık maçı oynayacaklarına işaret eden Fettahoğlu, ilk hazırlık maçını 15 Temmuz Salı günü oynayacaklarını kaydetti. Bu maçın ardından 19 Temmuz Cumartesi günü ikinci hazırlık maçını oynayacaklarını söyleyen Fettahoğlu, son etap kampı olan Topuk Yaylası'nda ise 26- 30 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde de 3 hazırlık maçı yaparak çalışmalarını sonlandıracaklarını ifade etti.

‘3-4 Transfer daha yapacağız’

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın dış transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünün altını çizen Arca Çorum FK Genel Kaptanı Muhammed Fettahoğlu, şuana kadar kendilerini hedefe götüreceğine inandıkları isimlerle anlaşma sağladıklarını dile getirdi. Fettahoğlu, yine bu doğrultuda 3-4 isimle daha anlaşacaklarını ve yeni sezona eksiksiz girmeye özen göstereceklerini de sözlerine ekledi.