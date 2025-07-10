Çorum’u önümüzdeki sezonda voleybol liglerinde dört takım mücadele edecek. Voleybol Federasyonu tarafından liglerde mücadele edecek kulüplere başvuru tarihleri sona erdi.

Geçtiğimiz sezon 2. lig play-off maçları sonunda 1. lige yükselen Sungurlu Belediyespor takımı ilimizi yeni sezonda 1. ligde temsil edecek.

Kadınlar 2. liginde ise ilimizi bu sezon üç takım temsil edecek. Bu ligde uzun süredir ilimizi temsil eden Osmancık Belediyespor ile birlikte Çorum Voleybol bir aranın ardından yeniden lige katılırken diğer ilimizi temsil edecek takım ise gruplarda başarılı olan Arenaspor takımı oldu.