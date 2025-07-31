Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Çorum 3. Hitit Cup Minikler futbol turnuvasında gruplar ve fikstür belli oldu.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 18 takımın mücadele edeceği turnuvada altışar takımın üç grupta mücadele edeceğini açıkladı. Çekilen kura sonucunda A grubunda Arca Çorum FK, Amasya İl Özel İdarespor, Niğde FK, 13 Ekim Koşan Kurtlarspor, Afşinspor, Turhalgüc Yurduspor, B grubunda Sungurlu Belediyespor, Ayvalıspor, İlk Kıvalcım Havzaspor, Tatküpü Suluova Futbol Akademisi, Tokat Belediye Plevnespor ve Sinopspor, C grubunda ise Musekospor, Ankara Keçiörengücü, Kastamonu Yurdumspor, Mutlukentspor, Merzifon Kültürspor ve Ladik Belediyespor takımları mücadele edecek.

Mimar Sinan sahasında yarın oynanacak maçlarla başlayacak olan turnuvada ilk iki gün oynanacak grup maçları sonunda gruplarda ilk üç sırayı alan dokuz takım çeyrek finale yükselecek. A grubu ikincisi ile C grubu ikincisi takımların oynayacağı ön eleme sonunda sekiz çeyrek finalist belli olacak. Aynı gün içinde çeyrek ve yarı final maçları sonunda oynanacak final maçı ile turnuva sona erecek.

1 Ağustos cuma günü sat 16’da oynanacak maçlarla başlayacak turnuvada ilk gün takımlar A B ve C grubunda üçer maç yapacaklar.

Cumartesi günü ise 15’de başlayacak grup maçları saat 22.45’de oynanacak maçlarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.