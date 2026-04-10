Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş., Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bugün düzenlenen 317. Grup Maden İhalesi kapsamında Yozgat’ta bulunan üç ayrı ruhsat sahası için açılan ihalelerde en yüksek teklifleri vererek birinci oldu.

Şirket, 3536367 erişim numaralı 646,23 hektarlık saha için 163 milyon TL, 3536101 erişim numaralı 1.997,48 hektarlık saha için 10 milyon TL ve 3536143 erişim numaralı 1.995,76 hektarlık saha için 15 milyon TL teklif sundu. Böylece üç ihale için toplam bedel 188 milyon TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu ihaleler altın, gümüş ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsat sahalarını kapsıyor.

İhaleler sonucunda devralınacak yeni sahalarla birlikte Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin maden ruhsatı sayısı 17’ye yükselecek.