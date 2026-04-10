Trendyol 1. Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

ÇORUM'UN MAÇLARINA ÖZELLİKLE İZMİRLİ Mİ ATANIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan ve İbrahim Güner yapacak.

ÇORUM'U DOĞRAYAN HAKEME ÖDÜL!

Coşkunses en son Çorum FK-İstanbulspor maçında İstanbulspor lehine verdiği iki skandal penaltı kararıyla hem Çorum hem de Türkiye gündemine oturmuştu.

İstanbulspor maçında Çorum FK'yı resmen doğrayan Coşkunses'in yaklaşık 2 ay sonra yine Çorum FK maçına atanması Çorumspor camiasını çileden çıkardı.

Coşkunses bugüne kadar Çorum FK'nın 6 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.