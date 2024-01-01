İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen 'Kalkan-6' operasyonunda 121 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

"İNSAN TACİRLERİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, Ankara ve İzmir’de Düzensiz Göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “KALKAN-6” Operasyon ve Denetimlerinde 121 Düzensiz Göçmen Yakalandı.

İnsan Kaçakçılığı Yaparak, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Fırsat Vermeyeceğiz"