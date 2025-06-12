Çorum'da bir öğrenci eğitim gördüğü okulda 3. kattan atladı. Olay sonrası ağır yaralanan kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Olay bugün Çorum Belediyesi Prof.Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi.

14 yaşındaki kız öğrenci bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katından kendisini aşağı bıraktı.

Olay sonrası ihbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan öğrenci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.