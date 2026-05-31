İskilip’te dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Osman Bağdat(69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İskilip-Çankırı karayolu Atatürk Orman Çiftliği girişinde meydana gelen hastanede Nihat Can Çelikkartal yönetimindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Atatürk Orman Çiftliği yolundan ana yola çıkmak isteyen Osman Bağdat (69) idaresindeki 34 NT 1006 plakalı otomobil çarpışmış, 7 kişi yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Osman Bağdat, kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.